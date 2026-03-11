Paz dice que busca abrir "nuevo ciclo" entre Bolivia y Chile tras llegada de Kast al poder

"Nuestra voluntad es la apertura de un nuevo ciclo. Hay un pasado, hay mandatos históricos, pero también responsabilidad con el futuro. La visión de Bolivia es que siempre hay un mejor futuro que el pasado", dijo el mandatario boliviano en su llegada a la ceremonia de cambio de mando en Chile.

"Con el presidente electo Kast hemos trabajado para promocionar una agenda común, sobre todo en el sector económico empresarial para que haya un desarrollo para nuestras naciones. Hoy la prioridad es dar nueva incidencia a la economía", subrayó Paz.

El mandatario boliviano llegó ayer a Chile para asistir a la investidura de Kast, espacio que marcará el tercer encuentro entre ambos líderes luego de su participación en el foro del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en Panamá en enero pasado y su asistencia a la reunión convocada por Donald Trump con líderes afines en el llamado 'Escudo de las Américas' la semana pasada en Miami.

Paz ha señalado varias veces su intención de avanzar en una nueva agenda comercial con Chile, sin dejar de lado la aspiración marítima que su país arrastra hace décadas.

Consultado por la prensa, Paz deslizó que busca además fortalecer el vínculo entre Bolivia, Chile y Brasil proyectando la creación de un corredor bioceánico, tema que conversará con su par brasilero Luiz Inacio Lula da Silva -que canceló su asistencia a la ceremonia en Chile- la próxima semana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En noviembre pasado, el presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, asistió a la investidura de Rodrigo Paz, con quien, además, se reunió en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.