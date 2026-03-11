Perú apoya en Málaga el cine y promociona el país como escenario para los rodajes

"Es una forma de dar a conocer el país a través de las filmaciones", explica a EFE Silvia Seperack, directora de la oficina comercial de PromPerú.

La institución, dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, lleva diez años promoviendo los rodajes en Perú bajo la estrategia Film In Peru, y entre sus logros más destacados están las películas 'Transformers', 'La reina del sur' o 'Paddington'.

"Nos pareció que era una manera de desarrollar el turismo de manera indirecta y promover el país y todas las locaciones maravillosas que tiene, y a partir de diciembre del año pasado se está viendo el poder generar fondos para incentivos fiscales, que dependen del Ministerio de Cultura", señala Seperack.

Un "trabajo muy complejo", que "requiere mucho esfuerzo, dedicarle personal, y lo que hemos visto hasta ahora es que realmente está funcionado bastante bien", añade la representante de PromPerú, institución que tiene 30 oficinas en el mundo desde las que promover estas acciones.

Además, cuentan con la incorporación de IPERÚ 45 oficinas dedicadas a la información de destino distribuidas por todo el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Y eso configura una estructura más sólida, para apoyar la organización de un rodaje, con la petición de permisos, visas o transporte de equipos. Eso nos da una gran fortaleza", indica Seperack.

Las localizaciones más visitadas en el país hasta el momento son Cusco, la amazonía, la parte contemporánea de Lima, como el barrio de Barranco, "y también se ha hecho algo en los nevados, en el desierto, Ica, o Piura", ejemplos todos de los 87 microclimas que tiene Perú, lo que da al país múltiples posibilidades escenográficas.

En Málaga, PromPerú está apoyando a los directores peruanos, "han venido 29 delegados con 16 películas que están buscando financiamiento para poder desarrollarlas y para ello participamos en encuentros de negocios y haremos un encuentro de networking para facilitar las relaciones entre los productores peruanos y los que están presentes en el festival".

También la institución recalará en futuros certámenes de cine, como el de San Sebastián.