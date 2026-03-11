Perú espera alcanzar casi 20.000 millones de dólares en proyectos público-privados en 2026

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) señaló en un comunicado que el portafolio anual de proyectos y adendas de estas modalidades representa "un incremento significativo" si se compara con los 4.756 millones de dólares registrados en 2025.

Este año se integran proyectos de desarrollo de infraestructura económica y social en diferentes regiones del país, con énfasis en transportes, saneamiento, salud, energía y educación.

Según la información oficial, del total de iniciativas consideradas, ocho corresponden al sector transportes, con inversiones por 1.518 millones de dólares para contribuir a mejorar la conectividad, integración territorial y eficiencia del sistema de transporte en 9 regiones del país.

Otras seis iniciativas corresponden al sector saneamiento y comprenden inversiones por 2.551 millones de dólares para desarrollar proyectos que mejoren el acceso y la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en seis regiones.

En el sector sanitario se incluyen cuatro proyectos que demandarán inversiones por 1.408 millones de dólares para fortalecer la infraestructura y la gestión de los servicios de salud en Lima y la región norteña de Piura, entre los que destacan el nuevo Hospital Militar y la gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño, ambos en la capital peruana.

El organismo agregó que en educación se consideran dos proyectos con inversiones por 747 millones de dólares en las regiones de Lima y Cusco, mientras que en energía y minas hay otros 19 proyectos de energía y minería en 13 regiones del país, con inversiones por 3.059 millones de dólares.

Además, en el sector de inmuebles y turismo se incluyen cinco proyectos en igual número de regiones, con inversiones estimadas en 1.517 millones de dólares.

El portafolio también incorpora ocho adendas a contratos vigentes para alcanzar inversiones por 8.997 millones de dólares, entre ellas para la ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima, con una inversión de 3.864 millones de dólares, y para construir un nuevo sistema de ductos de gas natural hacia el sur del país, con una inversión de 2.000 millones de dólares de la empresa operadora Transportadora de Gas del Perú (TGP).