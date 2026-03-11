Petro dice que EE.UU. no invitó a Colombia, Brasil y México al Escudo de las Américas

"Creo que hay otra vez un teléfono roto (...) Ni a Brasil ni a México ni a Colombia, claves en una lucha contra el narcotráfico, nos invitaron y no fue por voluntad del presidente Trump", expresó Petro en X.

El mandatario respondió así a una declaración de Trump, quien manifestó este miércoles que cree que Colombia, México y Brasil, con los que dice tener muy buena relación, sí fueron invitados a la cumbre del Escudo de las Américas, una alianza militar de gobiernos de derecha para combatir el narcotráfico que fue presentada el sábado pasado en Miami con 12 presidentes de la región.

Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el martes que el Gobierno estadounidense no invitó a Colombia al Escudo de las Américas porque aún no ve "el nivel de cooperación" necesario por parte del Gobierno de Petro.

"No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del Gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales", declaró Leavitt.

En ese sentido, Petro manifestó que "transformar una alianza anti narcotraficante en una alianza ideológica es un error sustancial", en referencia a que los participantes de la reunión del sábado fueron gobiernos latinoamericanos de derecha.

"Las mafias las derrotamos todas las naciones juntas, sin importar las diferencias políticas. Ese fue el sentido de mi reunión con el presidente Donald Trump y por lo que veo está de acuerdo con ello", expresó Petro, quien aseguró que "hay que rescatar la integración latinoamericana y del Caribe por encima de las diferencias ideológicas entre gobiernos".

La relación entre Trump y Petro ha sido tensa e incluso Washington lo acusó y sancionó por supuestos vínculos con el narcotráfico, pero el pasado 3 de febrero ambos mantuvieron una reunión cordial en la Casa Blanca que sirvió para acercar posturas.

En cuanto a México, Trump afirma que tiene una buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque lamenta que esta no haya autorizado que el Ejército estadounidense pueda atacar a los carteles en territorio mexicano, una opción que ella descarta para proteger la soberanía nacional.