Presentan una denuncia en España por posibles crímenes de guerra de Israel en Gaza

Según informó en una nota el Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria (País Vasco, norte de España) y la Iniciativa Ciudadana Gernika-Palestina, que apoyan esta iniciativa, estos supuestos crímenes serían "punibles en virtud del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI)", así como de la legislación española "debido al principio de complementariedad".

En su denuncia, que identifica "a algunos presuntos sospechosos clave", los citados colectivos solicitan que se lleve a cabo una investigación oficial sobre los hechos.

Los supuestos crímenes de guerra señalados en la denuncia incluyen, entre otros, "ataques indiscriminados contra civiles, ataques indiscriminados e intencionados contra bienes y propiedades civiles, el uso intencionado del hambre de la población civil como método de guerra en Gaza y el bloqueo intencionado de la ayuda humanitaria".

Los promotores de la denuncia reclaman que se investigue a las principales personas sospechosas, "de conformidad con la legislación española y en cumplimiento de las obligaciones internacionales de España en virtud del Estatuto de Roma de la CPI".

La denuncia, basada "en más de 130 testimonios de testigos presenciales" de supuestos crímenes de guerra "perpetrados por Israel en Gaza", fue redactada por abogados vascos, en calidad de miembros de la coalición Global 195 de la ICJP.