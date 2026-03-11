Prolongan el periodo de detención de los activistas de la Global Sumud Flotilla en Túnez

La Fiscalía del Departamento Judicial Económico y Financiero autorizó a la Guardia Nacional Tunecina a prorrogar el periodo de detención de los activistas, entre ellos, Wael Nawar, quien gestionaba los fondos donados para la iniciativa humanitaria del pasado verano, según detalló la emisora.

La denominada flotilla magrebí condenó la decisión que calificó de "injusta", "opresiva" y "errónea" contra los activistas detenidos, y aseguró que "no disuadirá" la iniciativa de continuar la lucha por los derechos palestino.

Los autoridades tunecinas abrieron el viernes una investigación a la Flotilla Sumud del Magreb por blanqueo de dinero y malversación y acusaron a seis de sus miembros, después de que la Policía impidiera el pasado miércoles la celebración de una conmemoración de la iniciativa en el puerto de Sidi Bou Said.

Durante una sesión parlamentaria celebrada este martes, el diputado y activista propalestino Mohamed Ali cuestionó el prolongado silencio de las autoridades tunecinas ante estas acusaciones, y denunció que estas han actuado "repentinamente" tras el anuncio de la salida de una nueva flotilla.

Además, el diputado aseguró que el Estado tunecino "facilitó" la organización de la flotilla, incluso en la recaudación de fondos y en la supervisión de actividades, por lo que aseguró que las acusaciones financieras contra los activistas suponen un "cambio gradual" de postura oficial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Foro Tunecino para los Derechos Económicos Sociales (FTDES) consideró por su parte que los cargos financieros que se les imputan a los activistas detenidos están "fabricados" para "socavar" futuras acciones de solidaridad.

Amnestía internacional (AI) expresó a su vez "preocupación" ante "las crecientes" restricciones a las reuniones en apoyo al pueblo palestino, que coinciden además con los preparativos para la salida desde Túnez de una nueva iniciativa similar a la Global Sumud.