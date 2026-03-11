Putin agradece a Aliyev la ayuda en la evacuación de rusos de Irán

Putin expresó su agradecimiento a Aliyev por “la eficaz asistencia para organizar la evacuación de ciudadanos rusos de Irán, así como para garantizar la entrega de ayuda humanitaria desde Rusia al pueblo iraní a través de territorio azerbaiyano”, informó la Presidencia rusa en un comunicado.

Ambos mandatarios también intercambiaron opiniones sobre la situación actual en Oriente Medio y expresaron su apoyo a un rápido cese de hostilidades, agrega la nota.

Tanto Aliyev como Putin conversaron en los últimos días con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, para solidarizarse con el pueblo del país persa y ofrecerles ayuda humanitaria.

Este martes, el jefe del Kremlin conversó con Pezeshkian por segunda vez en cinco días.

Esta conversación tuvo lugar después de una llamada telefónica entre Putin y el líder estadounidense, Donald Trump, en la que el presidente ruso planteó varias propuestas para un rápido arreglo político del conflicto en Irán, país aliado de Rusia.