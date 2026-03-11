Putin anuncia la creación de la Organización Internacional de la Lengua Rusa

"El idioma ruso es verdaderamente nuestro patrimonio común", aseveró en su mensaje a los participantes en la conferencia fundacional difundido por el Kremlin.

El mandatario recordó que el ruso "no solo es uno de los idiomas oficiales de la ONU y de diversas estructuras multilaterales regionales, sino también un medio indispensable de comunicación interétnica en todo el espacio euroasiático".

"El dominio de la lengua rusa proporciona acceso a los logros más destacados de la cultura y la ciencia mundiales y amplía las oportunidades para establecer contactos mutuamente beneficiosos en los ámbitos económico, humanitario y de muchos otros tipos", sostuvo.

Putin señaló que la conferencia marca la creación de esta organización intergubernamental, una iniciativa del presidente kazajo apoyada por Rusia, Bielorrusia, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.

El presidente enfatizó que la cooperación para el fortalecimiento del idioma ruso a nivel internacional se basa en los principios del respeto mutuo y la genuina buena vecindad.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, recordó durante la conferencia que esta iniciativa fue concebida por Tokáyev como un proyecto "abierto para cualquier país que quiera apoyar al idioma ruso" y contará con el apoyo total de Moscú.

A su vez, la viceministra de Ciencia y Estudios Superiores de Kazajistán, Gulzat Kobénova, defendió que "el idioma ruso es para Kazajistán una parte orgánica e inherente del medio docente y científico" debido a su amplia presencia en las universidades, centros de investigaciones científicas, publicaciones académicas y proyectos científicos internacionales.

La ministra de Educación de Kirguistán, Dogdurkul Kenirbáeva, también respaldó la creación de esta organización y expresó la disposición de su Gobierno a participar activamente en su trabajo.

Tokáyev propuso la creación de esta organización a Putin durante una reunión celebrada en diciembre de 2021 en San Peterburgo, con el fin de fijar el estatus de la lengua rusa como idioma oficial o de trabajo en las organizaciones internacionales y regionales que comparten los países de la CEI, y promover el estudio del ruso para elevar la preparación de los pedagogos y científicos de la organización.