Raízen anuncia acuerdo con acreedores para reestructurar deuda millonaria

La compañía explicó que el plan fue negociado de forma consensuada con sus "principales acreedores financieros (sin garantía)", con el objetivo de contar con un marco jurídico estable que facilite la renegociación y ejecución de la reestructuración de su deuda.

Según la empresa, controlada por la energética Cosan y por la británica Shell, los acreedores que ya firmaron el acuerdo representan más del 47 % de las deudas financieras incluidas en el plan, porcentaje suficiente para solicitar el inicio del proceso de recuperación extrajudicial ante la justicia.

De acuerdo con la legislación brasileña la empresa cuenta con un plazo de hasta 90 días para obtener la adhesión mínima necesaria de sus acreedores y así poder homologar el plan y aplicar sus condiciones a la totalidad de los créditos sujetos a la reestructuración.

El plan busca reorganizar las obligaciones financieras del grupo y puede incluir medidas como aportes de capital por parte de los accionistas, conversión de deuda en acciones, sustitución de pasivos por nuevos instrumentos financieros, reorganizaciones societarias y la eventual venta de activos.

Raízen explicó que el proceso se centra exclusivamente en las deudas financieras sin garantía y en determinados créditos entre empresas del propio grupo.

La empresa enfatizó, además, que las operaciones del Grupo Raízen continúan realizándose con normalidad, tanto para clientes como con proveedores, así como en la ejecución de sus planes de negocios.

Raízen es la mayor productora mundial de etanol de caña de azúcar, con una producción récord de 58,8 millones de metros cúbicos en 2025.