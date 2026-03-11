Rusia acusa a Israel y a EEUU de provocar la escalada en el Líbano por los ataques a Irán

"Por mucho que nuestros socios occidentales se esfuercen por darle la vuelta a la tortilla y distorsionar la esencia de lo que está sucediendo, es precisamente la aventura militar estadounidense e israelí la que está sumiendo cada vez más en el caos a una vasta región, cobrándose un gran número de vidas humanas y causando daños irreparables a infraestructuras civiles", acusó.

Durante una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Oriente Medio, Evstigneeva calificó las operaciones militares israelíes como "desproporcionadas y excesivas".

La diplomática sostuvo que la ofensiva israelí ha causado "alrededor de 500 muertos, incluidos 80 niños, y cientos de heridos" desde el 2 de marzo, además de provocar la evacuación de cientos de miles de personas.

Según Evstigneeva, la continuidad de los ataques israelíes "pone en riesgo el acceso de la población a necesidades básicas" como alimentos y servicios sanitarios, además de "generar un impacto devastador en infraestructuras culturales y humanitarias".

La representante rusa criticó además los ataques contra instalaciones diplomáticas y del personal de la ONU en el Líbano, citando la muerte de cuatro empleados del consulado de Irán en Beirut y el ataque del 6 de marzo contra la misión de la ONU en el sur del país, que hirió a tres cascos azules ghaneses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, instó a Israel a "cesar las operaciones militares" y a "cumplir con sus compromisos internacionales".

Evstigneeva también respaldó el fortalecimiento de las instituciones estatales libanesas y el control del país sobre todas sus regiones como medida para garantizar la paz y la estabilidad.

A su juicio, la solución al conflicto pasa por "detener la violencia, priorizar los esfuerzos políticos y humanitarios y asumir medidas concretas para evitar una escalada mayor en la región".