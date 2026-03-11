Sánchez anuncia el rastreador HODIO para localizar los discursos de odio en redes sociales

La herramienta permitirá medir la presencia, evolución y el alcance de estos mensajes y sus resultados serán expuestos públicamente "para que todo el mundo sepa" quién los frena, quién "mira hacia otro lado" y quién "hace negocio con ello".

El jefe del Ejecutivo inauguró hoy en Madrid el Foro contra el Odio, donde se reúnen expertos, plataformas y víctimas de aversión para debatir sobre la proliferación de mensajes discriminatorios en las redes.

Sánchez explicó que HODIO será transparente y riguroso, estará basado en criterios académicos reconocidos y combinará análisis cuantitativo y revisión experta para garantizar precisión y representatividad.

Resaltó la importancia de comenzar a hablar de la "huella del odio", al igual que se discute sobre la "huella de carbono" para impedir el impacto social y democrático de esos mensajes en la convivencia.