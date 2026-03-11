Seúl extiende subsidio al diésel ante volatilidad energética por guerra en Oriente Medio

El subsidio, que había expirado a finales de febrero, ahora tendrá vigencia hasta el último día de abril, con el objetivo de reducir la carga de combustible para sectores como el transporte de mercancías, autobuses de ruta y taxis, dijo el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte en un comunicado.

El programa se aplica cuando el precio del combustible supera un nivel de referencia fijado por el Gobierno. En ese caso, el Estado cubre parte del incremento para ayudar a contener los costes operativos de las empresas de transporte.

El Gobierno también planea elevar, del 50 % al 70 %, el porcentaje de cobertura del subsidio en el monto del precio del diésel que supere el umbral establecido, según informó la agencia local de noticias Yonhap.

La cuarta economía de Asia importa aproximadamente el 70 % de su petróleo crudo y el 20 % de su gas natural licuado (GNL) de Oriente Medio, según la Asociación de Comercio Internacional de Corea del Sur (KITA).

Ante el encarecimiento de la energía, el Gobierno también anunció recientemente que introducirá un sistema de precio límite para el combustible, cuya aplicación se espera que comience esta misma semana como parte de los esfuerzos para contener la volatilidad de los mercados energéticos.

El ministro de Finanzas, Koo Yun-cheol, afirmó este miércoles en una reunión de emergencia que Seúl movilizará todas las herramientas disponibles para hacer frente a la incertidumbre económica derivada de la crisis internacional, incluida la posibilidad de aprobar un presupuesto suplementario.

En paralelo, el Gobierno surcoreano anunció el pasado 6 de marzo la importación de emergencia de seis millones de barriles de crudo desde Emiratos Árabes Unidos (EAU) con el objetivo de estabilizar los precios de la energía.