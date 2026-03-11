Seúl liberará 22 millones de barriles de petróleo, una cifra histórica, bajo plan de AIE

El volumen asignado a Corea del Sur representa el 5,6 % del total de 400 millones de barriles que los miembros de la AIE acordaron liberar para aliviar las tensiones en el suministro energético global, según dijo este jueves el Ministerio de Industria surcoreano, en un comunicado.

El volumen de liberación asignado a cada país se calculó en proporción a su participación en el consumo total de petróleo de los 32 países miembros, agregó.

La cifra supera anteriores liberaciones de reservas por parte de Corea del Sur, como los 11,65 millones de barriles liberados en dos tandas, en 2022, en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia, y los 4,94 millones de barriles puestos en el mercado durante la Guerra del Golfo en 1990.

"Creemos que esta estrecha colaboración con la AIE contribuirá significativamente a la estabilización del mercado petrolero internacional", señaló el ministerio.

El Gobierno surcoreano indicó que discutirá con la AIE los detalles concretos de la operación, como el calendario de liberación y el volumen de cada fase, teniendo en cuenta las condiciones nacionales y el interés nacional.

Seúl también ha implementado otras medidas a nivel local para contrarrestar los efectos de la volatilidad de los precios, como la extensión de dos meses de un subsidio al diésel, anunciada el miércoles pasado, y la introducción en los próximos días de un precio límite al combustible.

La cuarta economía de Asia importa aproximadamente el 70 % de su petróleo crudo y el 20 % de su gas natural licuado (GNL) de Oriente Medio, según datos de la Asociación de Comercio Internacional de Corea del Sur (KITA).