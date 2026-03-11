Sudáfrica despliega el Ejército en Johannesburgo para combatir el crimen organizado

Militares a bordo de vehículos blindados patrullaron en Eldorado Park y Riverlea, dos suburbios de clase trabajadora donde el narcotráfico y la guerra entre pandillas componen el 26,5 % de los delitos en la provincia de Gauteng (norte), donde está Johannesburgo, según datos oficiales.

La SANDF también deberá apoyar a la Policía en la lucha contra la minería ilegal, que se vincula con el crimen organizado al refinar los minerales en laboratorios clandestinos ubicados en barrios residenciales antes de ser distribuidos dentro o fuera del país.

Unos 550 soldados participaron en el despliegue inicial en Gauteng, se espera que la movilización dure hasta el 31 de marzo del próximo año y se extienda a cinco de las nueve provincias del país.

Gauteng, Noroeste y Estado Libre concentran redes de minería ilegal, mientras que Cabo Occidental y Cabo Oriental registran mayores niveles de violencia de pandillas.

“El crimen organizado es ahora la amenaza más inmediata para nuestra democracia, nuestra sociedad y nuestro desarrollo económico”, afirmó Ramaphosa el 12 de febrero pasado, al anunciar ante el Parlamento el despliegue militar durante su discurso sobre el estado de la nación.

El ministro interino de Policía, Firoz Cachalia, dijo a medios locales que el objetivo será estabilizar las zonas afectadas por la delincuencia y crear un espacio que permita la implementación de una estrategia para combatir el crimen organizado a largo plazo.

Según el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS), se reportaron unos 6.351 homicidios entre octubre y diciembre de 2025, con un promedio de 71 asesinatos diarios en un país de 63,1 millones de habitantes.

Las provincias con mayor número de asesinatos son Gauteng (noreste), con 24 %; seguida del Cabo Oriental (sureste), con 20 %; Cabo Occidental (suroeste), con 18,2 %; y KwaZulu Natal (este), con 17,5 %.