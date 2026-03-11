TGS invertirá 3.000 millones de dólares en proyecto de líquidos de gas en Argentina

El denominado Proyecto NGL's buscara industrializar los líquidos del gas natural asociados a la producción de hidrocarburos, a través del desarrollo de infraestructura de procesamiento, transporte, fraccionamiento y exportación.

El proyecto contempla nuevas instalaciones de procesamiento de gas en la planta de TGS en la localidad de Tratayén, en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), en el corazón de la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

La iniciativa también prevé la construcción de un poliducto de 573 kilómetros entre Tratayén y la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, cuyo puerto está sobre aguas del Atlántico sur.

El proyecto incluye, asimismo, la construcción de una planta de fraccionamiento y otra planta de almacenamiento de productos en Bahía Blanca y obras complementarias en la terminal marítima para la exportación.

La compañía dijo en un comunicado que ya firmó acuerdos con varias de las principales operadoras de Vaca Muerta y mantiene negociaciones avanzadas con otras compañías.

"Hace más de 25 años que Argentina no concreta un proyecto de procesamiento de líquidos y este el de mayor magnitud de la historia. Es una inversión clave para solucionar unos de los cuellos de botella que podrían limitar el desarrollo de Vaca Muerta y consolidar el salto exportador del país", resaltó Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, empresa que controla TGS junto con la familia Sielecki.

El director ejecutivo de TGS, Oscar Sardi, precisó que el plazo de ejecución de las obras será de 45 meses y que el proyecto creará 4.000 puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos.

"Esta inversión generará exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales, consolidando una fuente genuina de divisas y reafirmando nuestra responsabilidad en el fortalecimiento de la infraestructura productiva del país", destacó Sardi.

TGS es una de las principales procesadoras de gas natural de Argentina y transporta el 60 % del gas natural consumido en el país a través de una red de gasoductos de 9.000 kilómetros.

La compañía está controlada por Compañía de Inversiones de Energía (CIESA), firma que posee el 53,83 % de las acciones de TGS.

Los accionistas de CIESA son Pampa Energía (50 %) y la familia Sielecki, GIP y PCT (50 %).

Otro 25,33 % de las acciones de TGS está en manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses, organismo público que administra el sistema de jubilación estatal en Argentina).

El restante 20,84 % de las acciones de TGS cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.