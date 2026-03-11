Tres muertos en un ataque en el este de RDC, incluida una funcionaria francesa de UNICEF

En un breve comunicado emitido en la red social X, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó que "una trabajadora humanitaria francesa de UNICEF ha sido asesinada en Goma".

"A su familia, seres queridos y colegas, les transmito el apoyo y mis más sinceras condolencias. Exijo respeto por el derecho humanitario y por el personal sobre el terreno que trabaja incansablemente para salvar vidas", agregó Macron.

Fuentes próximas a UNICEF en la RDC también confirmaron a EFE la muerte de la funcionaria.

"Se trata de una compañera internacional en misión en Goma, que murió en estos ataques", declaró por teléfono la fuente, que confirmó la muerte de tres civiles, incluida la funcionaria, sin facilitar más detalles.

El ataque ocurrió esta madrugada contra el barrio de Himbi, en Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, que está controlada por el M23, apoyado por Ruanda y que denunció el incidente.

El portavoz de la Alianza del Río Congo/M23 (AFC/M23, coalición liderada por el grupo rebelde), Lawrence Kanyuka, aseguró en su cuenta de X que entre los fallecidos se encuentra la ciudadana francesa y trabajadora de UNICEF Carine Buisset, aunque ni Macron ni la fuente consultada por EFE precisaron su identidad.

"Esta mañana, la ciudad de Goma fue atacada por un ataque terrorista con drones perpetrado por el régimen de (el presidente congoleño Félix) Tshisekedi Tshilombo contra las Naciones Unidas y la Unión Europea", señaló Kanyuka, aunque ni el Gobierno ni UNICEF se pronunciaron aún sobre la autoría del ataque.

La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, señalo en X que "un ataque con dron golpeó un edificio residencial en Goma, República Democrática del Congo, donde viven trabajadores humanitarios y personal de ECHO (servicio de ayuda humanitaria y protección civil de la Unión Europea)".

"Todas las partes deben cumplir sus compromisos. Los trabajadores humanitarios nunca deben ser blanco de ataques. El derecho internacional humanitario debe respetarse siempre", aseveró Lahbib en X.

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron en Washington el pasado 4 de diciembre un acuerdo de paz para acabar con el conflicto en el este de la RDC, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Este acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU en el país (Monusco).