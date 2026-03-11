Tribunal argentino rechaza medida de mayor central obrera contra reforma laboral de Milei

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 7 desestimó el pedido de la CGT para que no sean aplicados los artículos 90 y 91 del nuevo texto de la ley del trabajo, promulgada días atrás por el Ejecutivo, que trasladan las tareas de la Justicia laboral nacional a la ciudad de Buenos Aires, un ámbito más proclive al Gobierno nacional.

Este pronunciamiento es la primera derrota en el terreno judicial para la CGT, que incluso antes de la aprobación parlamentaria de la ley había anticipado que planeaba una serie de medidas jurídicas para oponerse a su efectivización.

En el contexto de una movilización de cientos de personas hacia el Palacio de Tribunales, en el centro de Buenos Aires, el lunes 2 de marzo los dirigentes de la CGT presentaron escritos en los tribunales del fuero Laboral y Contencioso Administrativo para pedir la nulidad e inconstitucionalidad de la reforma impulsada por Milei, que introdujo drásticos cambios en las relaciones laborales.

La nueva ley cambia el cálculo de las indemnizaciones por despido, reduciendo las mismas; crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitiría a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales despidos; introduce modificaciones en el sistema de vacaciones y horas extra; y restringe el derecho a huelga, entre otros puntos que perjudican al trabajador.

Los referentes gremiales afirmaron que la reforma resulta inconstitucional porque vulnera dos pilares del derecho del trabajo reconocidos por la Constitución argentina: el principio de progresividad, que impide al Estado adoptar medidas que impliquen un retroceso injustificado en los derechos ya reconocidos, y el "principio protectorio", que reconoce la desigualdad estructural entre empleador y trabajador y obliga a brindar tutela especial a la parte más débil de la relación laboral.

Además de la presentación realizada por la CGT, en los últimos días la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE) radicó ante la Justicia una demanda colectiva en contra de la reforma laboral.