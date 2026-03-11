Trump asegura que aprovechará las reservas estratégicas de petróleo "rápidamente"

Trump recordó que durante su Administración anterior ya había llenado las reservas estratégicas de petróleo y criticó la oposición de los demócratas: "Si recuerdan, yo las llené, y luego tuve un trato al más alto nivel, un nivel que nunca había habido; Ed Schumer y los demócratas por 25 dólares lo rechazaron", dijo el mandatario a la prensa en el avión presidencial, de regreso a la Casa Blanca tras un mitin republicano en Kentucky.

Además, el republicano señaló que se estudia la posibilidad de intervenir en los mercados de futuros de petróleo como mecanismo para mantener bajos los precios, cuando fue cuestionado al respecto.

Antes de sus declaraciones, el Departamento de Energía de Estados Unidos informó que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los precios del crudo, provocada por la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.

El anuncio del Departamento sigue al de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que decidió este miércoles sacar gradualmente 400 millones de barriles de crudo al mercado.

El uso de estas reservas, aprobado por unanimidad por los 32 estados miembros de la AIE, supone la mayor liberación de reservas en la historia de la agencia, creada tras la primera crisis petrolera de 1973. El anterior fue en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.

Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos (SPR) son un almacenamiento de crudo destinado a emergencias energéticas. Ubicadas en cuatro sitios en Texas y Luisiana, tienen una capacidad de unos 714 millones de barriles y pueden liberarse para estabilizar el mercado o llenarse cuando los precios son bajos.