Trump dice que tiene "bajo vigilancia" a las 'células durmientes' iraníes de EE.UU.

"Sabemos dónde están la mayoría. Las tenemos a todas bajo vigilancia, creo", declaró Trump a los periodistas al regresar a Washington de un mitin.

El mandatario responsabilizó al expresidente Joe Biden y a su "estúpida política de fronteras abiertas" de la entrada de estas personas al país.

Trump fue preguntado por la supuesta existencia de estos grupos en el país después de que Estados Unidos emitiera una alerta interna a agencias policiales en la que advierte de que Irán podría estar activando las llamadas 'células durmientes' fuera de su territorio, según informó este lunes la cadena estadounidense ABC News.

De acuerdo con el medio, autoridades estadounidenses han interceptado comunicaciones cifradas que se cree se originaron en Teherán y que podrían servir como "detonante operativo" para "activos durmientes" fuera del país, según una alerta del Gobierno federal que habrían recibido las fuerzas del orden.

La alerta se refiere a un "análisis preliminar" de señales que se retransmitió a varios países después de la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en los bombardeos conjuntos de EE.UU. e Israel del 28 de febrero.

Desde el inicio de los ataques a Irán en el marco de la operación Furia Épica de EE.UU. e Israel, el FBI ha encargado a sus agentes vigilar a personas de interés dentro de Estados Unidos que pudieran activarse o reaccionar ante los bombardeos, así como las potenciales amenazas llamadas 'células durmientes' terroristas en el país.