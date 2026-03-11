Ultraconservador Jorge Alessandri, nuevo presidente de la Cámara de Diputados en Chile

Militante de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), partido creado durante la dictadura pinochetista, Alessandri se impuso con 78 votos frente a los 75 que obtuvo la diputada independiente Pamela Jiles, cuyo respaldo se vio frustrado tras la caída del pacto transversal que iba desde las fuerzas de izquierdas hasta el centro, con la Democracia Cristiana (DC).

"La elección de esta mesa el día de hoy, es la muestra más fidedigna de que este nuevo ciclo político responde a convicciones profundas. Que nuestro sector abraza principios y valores que nos permiten actuar con coherencia en la vida pública", señaló Alessandri.

"La libertad, el progreso material y espiritual y la seguridad son premisas y valores que inspiran nuestra labor y que serán la motivación de esta mesa de la Cámara que hoy tengo el honor de presidir", agregó.

Alessandri deberá conducir un hemiciclo con 84 parlamentarios recién electos que se incorporan al total de 155 congresistas que conforman la Cámara Baja, espacio cuya correlación de fuerza está equilibrada y que exigirá negociaciones permanentes para sacar adelante la agenda legislativa.

El nuevo oficialismo ganó también la presidencia del Senado de la mano de la senadora derechista Paulina Núñez, cercana al expresidente Sebastián Piñera, quien este miércoles impondrá la banda presidencial al ultraderechista José Antonio Kast.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cambio en el Ejecutivo se concretará cerca del mediodía, cuando el presidente, Gabriel Boric, traspase el cargo a José Antonio Kast, abogado ultracatólico de 60 años que llegará al poder siendo el primer presidente en respaldar abiertamente la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).