Un juez ordena el desalojo de Mickey Rourke de su casa por una deuda de 60.000 dólares

La sentencia canceló el contrato de arrendamiento del actor y otorgó la posesión de la propiedad al dueño del inmueble, de acuerdo con los documentos a los que ha tenido acceso la revista.

La orden de desalojo se dictó "por defecto" ya que Rourke no respondió al litigio en el tiempo estipulado por las leyes del estado de California.

El pasado diciembre, el nominado al Óscar por 'The Wrestler' recibió una notificación para pagar cerca de 60.000 dólares de alquiler atrasado o enfrentarse al desalojo de su casa.

Rourke explicó entonces que su situación financiera se complicó desde la covid y la huelga de guionistas, y que una de las razones por las que dejó de pagar el alquiler fue el mal estado de la casa en la que había vivido sin problema alguno los primeros cinco años.

El actor, de 73 años, saltó a la fama en la década de los ochenta con películas como 'Nueve Semanas y Media' y 'Diner', pero abandonó su carrera como actor para dedicarse al boxeo de manera profesional, una decisión que le provocó lesiones graves.

Aún así Rourke nunca desapareció del todo de la actuación, con papeles en 'Sin City: Ciudad del Pecado' o 'Domino'.

Uno de sus mejores papeles de los últimos años fue con 'The Wrestler', de Darren Aronofsky, en el que interpretaba a un luchador profesional entrado en años y que le valió un Globo de Oro y una nominación al Óscar.