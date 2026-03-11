Un sistema antimisiles surcoreano gana protagonismo en el conflicto de Oriente Medio

Dos baterías del llamado Cheongung II, un sistema antimisiles de medio alcance diseñado para detectar y destruir aeronaves o misiles enemigos, habrían interceptado misiles y drones en un ataque procedente de Irán con una tasa de éxito del 96 %, dijo la oficina del legislador Yoo Yong-won, miembro del comité de Defensa de la Asamblea Nacional, en un comunicado la semana pasada.

El aparente éxito del Cheongung II en su debut en un combate real se suma a la competitividad en precios del sistema. Un misil del Cheongung II tiene un precio aproximado de 1.500 millones de wones (unos 877.000 euros), alrededor de un tercio del coste de los misiles Patriot, de la firma estadounidense Lockheed Martin, según un informe de 2024 del Korea Economic Daily.

Corea del Sur, además, parece haber decidido enviar 30 misiles interceptores Cheongung II de manera anticipada a los EAU, después de que un avión de transporte C-17 emiratí aterrizara el domingo en el aeropuerto de la ciudad de Daegu para recoger el cargamento, de acuerdo con fuentes anónimas citadas por el diario local The Chosun Daily.

Las acciones de LIG Nex1 han subido casi un 46 % desde el 27 de febrero, un día antes del inicio del conflicto, hasta este miércoles.

EFE contactó al Ministerio de Defensa surcoreano para confirmar los informes, pero la oficina declinó comentar citando el impacto de la cooperación en defensa en las relaciones diplomáticas.

Las exportaciones del Cheongung II a los EAU se remontan a un contrato firmado en 2022 para adquirir 10 baterías del sistema desarrollado por LIG Nex1 junto con Hanwha Systems y Hanwha Aerospace. Corea del Sur también ha exportado el sistema a países como Arabia Saudí e Irak.

El creciente protagonismo del Cheongung II coincide con un fuerte interés del mercado por las empresas del sector defensa surcoreano. Hanwha Aerospace y Hanwha Systems, desde el 27 de febrero y hasta este miércoles han crecido un 18 % y un 30 %, respectivamente.