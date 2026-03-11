Una seguidora de Trump se desmaya durante un mitin del presidente en Kentucky

La mujer, que se encontraba en la tarima detrás del presidente, se desplomó mientras Trump hablaba en el municipio de Hebrón, en las instalaciones de Verst Logistics.

Al escuchar los gritos del público, Trump se giró para saber qué ocurría detrás de él y seguidamente solicitó la ayuda de un médico.

Mientras el personal sanitario se acercaba para asistir a la persona afectada, Trump sugirió poner música, hizo algunas bromas y esperó a que la situación se resolviera.

"Quiero tocar una canción. ¿Creen que la gente detrás del escenario me está escuchando? ¿Qué tal Ave Maria? ¿Qué tal ponerla ahora?", comentó el mandatario.

Posteriormente, Trump agradeció al doctor Mehmet Oz, jefe de los programas federales de salud Medicare y Medicaid, por atender a la persona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El discurso en Hebrón forma parte de una serie de mitines políticos que el republicano realiza para promocionar los logros de su Administración, presentar a los candidatos de su partido en cada estado y defender sus políticas migratorias y arancelarias.

Entre 2025 y 2026, Trump ha realizado alrededor de seis eventos similares en distintos estados, centrados en localidades con fábricas de manufactura y con bases electorales republicanas.