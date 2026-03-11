Universitarios cubanos critican el uso de la "violencia" para limitar su protesta

El colectivo de jóvenes, que ha empezado a denominarse Acción de Reforma Universitaria -no han difundido sus identidades-, criticó "los intentos de disuasión, hostigamiento, cooptación, descalificación y sabotaje" que sufrieron durante la sentada.

Este lunes, como expresión de sus desavenencias con las autoridades académicas y la estatal Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), una treintena de jóvenes se sentaron en la icónica escalinata de la Universidad de La Habana (UH), en la que ha sido calificada como la primera ocupación del espacio público de la institución desde 1959.

"Durante la sentada en la escalinata se impidió el paso a estudiantes que deseaban unirse a la manifestación, se redujo físicamente a uno de ellos, se retuvo y se sustrajo identificaciones de un grupo de estudiantes que se encontraban dentro de la universidad y se bloqueó el acceso al área", detallaron los jóvenes.

Según pudo comprobar EFE, en los alrededores de la escalinata se concentraron decenas de miembros de la UH, entre personal administrativo y docente, así como agentes de la Seguridad del Estado, la inteligencia del Ministerio del Interior (Minint), que cortaron los accesos y vigilaron a todos los presentes.

Varios profesores, incluido el viceministro primero de Educación Superior, Modesto Ricardo Gómez, y la rectora de la UH, Míriam Nicado, bajaron a hablar con los jóvenes buscando que cejaran en la protesta y tras dos horas lograron que abandonasen la escalinata.

"Consideramos que estas acciones son absurdas, innecesarias y constituyen una flagrante violación del derecho a la manifestación pacífica" establecido en la constitución, agregaron.

Los jóvenes -principalmente de la UH, pero también de otras instituciones universitarias del país- criticaron también que no pudieron celebrar la reunión abierta que habían planificado para este martes en un parque cercano a la sede universitaria.

Cuando los jóvenes aparecieron en el lugar a la hora indicada, las autoridades locales habían organizado actividades culturales para decenas de escolares y una feria agrícola, además de llevar al parque varios camiones y una excavadora para recoger las basuras acumuladas.

EFE preguntó a varios habituales en el lugar y ninguno recordaba un conjunto de actividades así en un día laborable al menos desde la pandemia de covid-19.

El colectivo reiteró sus demandas de una educación de calidad, de la revisión de los planes de semipresencialidad impuestos a raíz del bloqueo petrolero de EE.UU. y nuevas soluciones ante la fuerte subida de las tarifas de datos móviles de 2025, que ya generó descontento entre los universitarios.

Los estudiantes instaron a sus compañeros en otros centros a difundir comunicados de apoyo y mensajes con sus propias quejas y propuestas. Además recordaron que el ministro de Educación Superior, Walter Baluja, ha accedido a reunirse con ellos el próximo lunes.