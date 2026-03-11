Unos 17 planes de gobierno buscan modificar "normas clave" en Perú, dice jurado electoral

El ente electoral señaló en un comunicado que estos planes consignan propuestas de reforma político-electoral e implican cambios en el reglamento del Congreso y en las leyes de Derechos de Participación y Control Ciudadano, Organizaciones Políticas y Orgánica de Elecciones.

En diez de ellos se plantean reformas al reglamento del Congreso, mientras que otros 9 proponen modificaciones a la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, 7 a la Ley Orgánica de Elecciones y 6 a la Ley de Organizaciones Políticas, indicó el reporte.

Entre los temas propuestos se encuentran la revisión de la inmunidad parlamentaria y medidas contra el transfuguismo político, cambios en la financiación y los requisitos de inscripción de partidos, modificaciones en el calendario electoral, las circunscripciones y la renovación parcial del Congreso.

Además, se plantea la ampliación y flexibilización de mecanismos de democracia directa, tales como la iniciativa legislativa, el referéndum y la revocación de autoridades.

Diversas iniciativas "no se limitan a ajustes de carácter procedimental", sino que contemplan posibles modificaciones en el diseño institucional, la representación política y los equilibrios entre el Ejecutivo y el Legislativo, remarcó el informe.

El JNE señaló que elabora estos reportes para "proporcionar a la ciudadanía y a los especialistas información clave" para identificar las propuestas de reforma vinculadas al sistema democrático y electoral del país, así como para reafirmar su "compromiso con el análisis técnico, objetivo y oportuno de la información electoral".

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril próximo para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia y sus dos Vicepresidencias, un Congreso con 130 diputados, un Senado con 60 integrantes y 5 representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, el 7 de junio habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes presidenciales con más votos válidos.

Este martes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzó a imprimir las papeletas de votación para los comicios generales, las más grandes de la historia electoral del país al incluir un total de 36 candidatos presidenciales, además de votaciones paralelas para el Legislativo y el Parlamento Andino.