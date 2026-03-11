Wall Street abre mixto y el petróleo de Texas vuelve a subir por encima de los 85 dólares

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba un 0,14 %, hasta los 47.639 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,20 %, hasta las 6.795 unidades; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,43 %, hasta los 22.793 puntos.

El mercado sigue atento a la situación en Irán, que dijo haber lanzado durante la madrugada del miércoles su oleada de ataques "más dura y devastadora" desde el inicio del conflicto.

Aunque el precio del petróleo cerró ayer a la baja, hoy el intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía esta mañana un 2,46 %, hasta los 85,5 dólares el barril, mientras el mercado espera una liberación histórica de reservas de emergencia de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

A las 9:40 hora local (13:40 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 2,05 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz está obligando a decenas de barcos a refugiarse en puertos fuera de sus rutas habituales, lo que requiere soluciones alternativas para completar las entregas, como el transporte por camión de contenedores, lo que aumenta los costos de logística.

Empresas como Maersk y otros grandes armadores han suspendido reservas de transportes hacia Medio Oriente y redirigido parte de su flota hacia rutas europeas, utilizando el Canal de Suez y el puerto saudí de Yeda, en el mar Rojo, como nodos estratégicos para abastecer la península arábiga, en lugar de hacerlo por el golfo Pérsico, a consecuencia de la guerra en la zona.

Entretanto, los inversores evalúan la evolucuón del Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE. UU., que se mantuvo en febrero en un 2,4 % interanual, el mismo nivel del mes anterior y a tono con las expectativas del mercado, según los datos publicados este miércoles por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

La inflación subyacente, que excluye los índices de energía y los alimentos, también se mantuvo estable, en un 2,5 %, en coincidencia con las estimaciones de los analistas, que pronosticaban un impacto moderado de los aranceles del presidente Donald Trump, justo antes del alza de los precios del petróleo en medio de la guerra contra Irán.

En el plano corporativo, las acciones de la tecnológica estadounidense Oracle se disparaban un 13,37 % a la apertura de Wall Street, impulsadas por la presentación de unos resultados trimestrales "excepcionales" que superaron las expectativas de los inversores.

Las tecnológicas Intel y Micron sumaban alrededor de un 2 %.

Uber, el gigante de los servicios de transporte, avanzaba un 3,7 %, mientras que Tesla también abría en verde, con sus acciones ganando alrededor de un 2,5 %.