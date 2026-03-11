Zelenski visitará España en los próximos días, anunció ministra española de Defensa

Robles anunció la visita de Zelenski, de la que no indicó fecha exacta, en declaraciones a los medios tras visitar una base militar en Madrid.

"No nos podemos olvidar de Ucrania. Ucrania está ahí, Ucrania existe", afirmó la ministra al ser preguntada por el escenario internacional derivado de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de este país, que ha provocado una crisis en Oriente Medio.

Zelenski visitó Madrid el pasado mes de noviembre, viaje en el que mantuvo encuentros con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades, y pidió ayuda para reforzar la defensa aérea de su país con sistemas y misiles.

En este sentido, se interesó por los sistemas antidrones y radares avanzados de la empresa española Indra, en cuya sede se reunió con trece compañías de la industria de defensa, incluyendo esta empresa tecnológica.

Robles subrayó hoy el "compromiso de España con todas las misiones de paz" y explicó que las Fuerzas Armadas españolas están en "misiones dentro de la Alianza Atlántica, donde están nuestros cazaminas", y que van a continuar en las misiones en las que ya están.

La ministra también hizo hincapié en que España es un "aliado fiable, respetable", sólido y serio "con todos los aliados".