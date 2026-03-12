ACNUR estima que la guerra ha causado 3,2 millones de desplazados en Irán

Evaluaciones preliminares indican que las familias que han dejado sus hogares a causa de los bombardeos y las hostilidades oscilan entre 600.000 y un millón, indicó el director de emergencias de la agencia, Ayaki Ito, en un comunicado.

La mayoría han huido de la capital, Teherán y de otras grandes áreas urbanas hacia el norte del país y zonas rurales en busca de seguridad, señaló el responsable de ACNUR.

Agregó que la cifra probablemente aumentará a medida que persista el conflicto, ampliando las necesidades humanitarias de un país que ya antes era uno de los destinos de acogida de un mayor número de refugiados, alrededor de 1,6 millones (en su mayoría afganos).

ACNUR reiteró la "urgente necesidad" de proteger a los civiles en Irán, mantener el acceso humanitario y garantizar que las fronteras permanezcan abiertas para quienes buscan seguridad, en línea con las obligaciones internacionales.

Otro frente del actual conflicto actual en Oriente Medio, el de Líbano, por las hostilidades entre Israel y Hizbulá, ha causado según ACNUR el desplazamiento forzoso de más de 600.000 personas.

Desde el inicio de la actual guerra, la agencia de Naciones Unidas ha advertido que la capacidad de respuesta humanitaria podría desbordarse en la región, donde numerosos países acogían ya antes millones de refugiados de otros conflictos.