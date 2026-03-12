Aeropuerto de Berlín suspendió tráfico aéreo por segunda vez tras avistamiento sospechoso

Según dijo un portavoz del aeropuerto a la cadena regional RBB, el segundo avistamiento se produjo sobre las 21:00 horas (20:00 GMT), cuando un guardia de seguridad del recinto exterior informó de la posible presencia de un objeto desconocido.

Los vuelos fueron suspendidos temporalmente para poder determinar si existía un posible riesgo para la seguridad, confirmó a este mismo medio la Policía Federal de Alemania, pero, al no encontrarse nada, se dio la orden de reanudar el tráfico a las 21:30 horas aproximadamente (20:30 GMT).

El incidente se produjo poco después de que, hacia las 18:30 (17:30 GMT) del miércoles, se avistara un "objeto desconocido", lo que llevó a interrumpir todos los aterrizajes y despegues durante 45 minutos, según confirmaron ayer a EFE fuentes del Aeropuerto Berlín-Brandeburgo.

En ese tiempo, las autoridades desarrollaron sin éxito actividades para la detección de drones.

"Durante 45 minutos, no hubo despegues ni aterrizajes", señalaron las fuentes del aeropuerto berlinés, que informaron de que, aunque el tráfico aéreo volvió después a la normalidad, la situación generó algunos retrasos.

Los incidentes recuerdan a los que se produjeron en aeropuertos de varios países del norte de Europa a finales del año pasado, cuando los avistamientos de supuestos drones obligaron en repetidas ocasiones a interrumpir temporalmente el tráfico aéreo.

En Alemania ya se habían visto afectados el aeropuerto de Berlín, el de Múnich y el de Fráncfort (el más grande del país).

Aunque nunca se ha podido capturar uno de los supuestos drones, las autoridades alemanas consideran probada su existencia y parten de que los incidentes son actos de "guerra híbrida" por parte de Rusia para desestabilizar y sembrar la incertidumbre en los países que apoyan a Ucrania.