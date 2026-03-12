Agencia marítima de Reino Unido reporta un nuevo impacto contra un barco cerca de Ormuz

Según el informe de la UKMTO, el barco fue alcanzado por un "proyectil sin identificar" que provocó un pequeño incendio a bordo y que por ahora no ha provocado ninguna víctima entre la tripulación.

"La oscuridad no permitió una valoración completa de los daños", agrega la UKMTO basándose en la información provista por el capitán de la embarcación.

El incidente ocurrió a 35 millas náuticas (64 kilómetros) al norte de Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos, en los alrededores del estrecho de Ormuz, el punto estratégico para el transporte marítimo, especialmente de petróleo, que está prácticamente bloqueado desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que controla su orilla norte.

El miércoles, la UKMTO recopiló al menos tres barcos alcanzados por proyectiles en la misma zona, mientras que la Armada Real de Tailandia informó de un ataque a un granelero que navegaba bajo su bandera y la naviera japonesa Mitsui O.S.K. Lines (MOL) apuntó que su barco One Majesty recibió un impacto en una ubicación similar a la del tercer incidente reportado por UKMTO, si bien no hay confirmación definitiva de que sea el mismo barco.

Desde el 28 de febrero, cuando empezaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, UKMTO ha registrado 17 incidentes que afectaron a naves alrededor del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán. Cuatro fueron reportes sobre "actividades sospechosas", entre ellos explosiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula el 20 % del crudo mundial, vive una caída drástica de su tráfico por los bombardeos en Irán y la respuesta del país persa, con ataques a bases e intereses estadounidenses en naciones del golfo Pérsico.

Irán, que cierra el estrecho de Ormuz por el norte, amenazó en varias ocasiones con no permitir que se exporte "un solo litro de petróleo de la región" si los ataques en su contra no cesan, mientras Washington insistió en que la ofensiva crecerá si Teherán sigue bloqueando el flujo de crudo.