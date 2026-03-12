Air France-KLM sube sus tarifas de larga distancia por incremento de precios del queroseno

"La actual situación geopolítica en Oriente Medio ha provocado un aumento significativo y repentino de los precios del combustible, en particular del queroseno. En consecuencia, Air France y KLM aumentan sus tarifas en vuelos de larga distancia para los billetes emitidos a partir del miércoles 11 de marzo de 2026", informó Air France-KLM.

De esta manera, las tarifas de la clase económica aumentan 50 euros en los viajes de ida y vuelta de larga distancia, precisó el grupo aéreo franconeerlandés.

Air France-KLM se suma así a las decisiones similares adoptadas en los últimos días por otras compañías aéreas como Qantas y Air India, tras el primer paso dado por Scandinavian Airlines System (SAS).