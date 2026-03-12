Arranca juicio por el naufragio en Indonesia en que murieron miembros de familia española

El juicio, que se desarrolla en el tribunal de Labuan Bajo -conocida como la puerta de entrada a la turística isla de Komodo-, comenzó con una vista, a la que tuvo acceso EFE, que consistió en la lectura de cargos por parte de la Fiscalía a los dos acusados, el capitán y el jefe de la sala de máquinas de la embarcación.

Ambos están acusados de negligencia criminal, después de que el barco turístico en el que viajaba la familia española naufragara el 26 de diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo.

A bordo del navío turístico viajaban 11 personas: una familia de seis españoles, el capitán del barco, tres miembros de la tripulación y un guía local, siete de los cuales sobrevivieron.

Las autoridades indonesias hallaron días después del accidente los cuerpos de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este, Mateo, de 9 años; y Lía, de 12 años, hija de la esposa de Martín, Andrea Ortuño, quien fue rescatada con vida junto a otra de sus hijas, de 7 años.

El operativo no logró encontrar a un menor de diez años, Quique, hijo de la superviviente y de una expareja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El delito que se les imputa a los presuntos responsables del incidente puede acarrear hasta cinco años de cárcel en Indonesia.

La Fiscalía informó en marzo a EFE que el capitán, de 56 años, y el jefe de la sala de máquinas, de 22, permanecían detenidos en la comisaría de Manggarai Occidental (distrito en el oeste de la isla de Flores donde ocurrió el accidente).

Según la investigación policial, que concluyó tras interrogatorios a 18 testigos la semana pasada, cuando el caso se traspasó a la Fiscalía a la espera del inicio del juicio, el capitán del barco no se encontraba a los mandos del barco en el momento del accidente y había cedido su control al jefe de máquinas.

Este tripulante carecía de los permisos legales para tomar el mando de la nave y "aceptó el trabajo sin tener en cuenta su cargo", apuntó a EFE el jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Manggarai Occidental, Fransiskus Jelahu.