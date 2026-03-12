Atacan a balazos a activista ambiental en el occidente de México

De acuerdo a reportes preliminares, la agresión ocurrió el miércoles en la comunidad de San Francisco, también conocida como San Pancho, cuando Saracho regresaba a su domicilio después de haber dejado a su hija en la escuela.

De acuerdo con testimonios citados por medios locales, un vehículo se estacionó frente a la vivienda del activista y cuando éste salió para averiguar quién se encontraba en el automóvil, un sujeto descendió y abrió fuego en su contra.

El periodista logró cubrirse con los brazos durante la agresión, por lo que resultó herido en ambas extremidades. Vecinos solicitaron auxilio a los servicios de emergencia y Saracho fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de tentativa de homicidio con el objetivo de identificar y detener a los responsables.

“Recibido el reporte sobre el hecho delictivo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos procesaron la escena y recogieron los indicios, dándose inicio a las investigaciones correspondientes por el delito de tentativa de homicidio y lo que resulte”, indicó la dependencia en un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil de la agresión.

Saracho es conocido en la región por su trabajo como periodista y defensor del medio ambiente, además de ser director de la organización civil Alianza Jaguar A.C., dedicada a la protección de la fauna silvestre, los espacios naturales y la biodiversidad en la zona turística de la Riviera Nayarit.

Tras el atentado, la organización condenó el ataque contra su director y señaló que la agresión no solo afecta al activista, sino también a quienes defienden el medio ambiente.

En un mensaje difundido en redes sociales, la asociación exigió a las autoridades una investigación “inmediata, exhaustiva y transparente” para identificar y llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales.

“La defensa del medio ambiente no es un delito ni debería representar una amenaza”, señaló la organización, que también expresó solidaridad con el periodista y su familia.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido en diversas ocasiones sobre los riesgos que enfrentan periodistas y activistas ambientales en distintas regiones de México, particularmente en contextos donde confluyen intereses económicos y disputas territoriales.