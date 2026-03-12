Australia evacua personal no esencial de Israel y EAU ante el deterioro de la seguridad

La ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, indicó en una rueda de prensa que la decisión responde al aumento de los riesgos en la región y señaló que únicamente permanecerá en ambos países el personal considerado esencial para mantener las funciones diplomáticas y asistir a los ciudadanos australianos.

La responsable de la diplomacia australiana reiteró además su recomendación a los australianos que se encuentran en Oriente Medio para que abandonen la zona si les es posible.

La medida se produce días después de que Camberra anunciara el despliegue de apoyo militar defensivo a países del golfo Pérsico afectados por ataques con misiles y drones iraníes.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó el envío de 85 militares y de un avión de alerta temprana E-7A Wedgetail a los Emiratos Árabes Unidos para reforzar la vigilancia y la defensa del espacio aéreo regional.

Según explicó el Gobierno, el despliegue tendrá inicialmente una duración de cuatro semanas y se enmarca en la cooperación de defensa con socios del Golfo, con el objetivo de contribuir a la seguridad regional.

El ministro de Defensa, Richard Marles, subrayó que la participación australiana no implicará operaciones ofensivas contra Irán y que el material enviado tiene carácter estrictamente defensivo.

De acuerdo con datos oficiales, alrededor de 115.000 australianos residen actualmente en Oriente Medio, incluidos unos 24.000 en los Emiratos Árabes Unidos.

Las autoridades australianas señalaron que continúan evaluando la evolución de la situación de seguridad en la región y que adoptarán nuevas medidas si fuera necesario para proteger a su personal y a sus ciudadanos.