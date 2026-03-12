Banco Central de Perú mantiene la tasa de interés de referencia en 4,25 %

Tras una sesión de directorio para evaluar el Programa Monetario, el banco emisor resaltó que, en febrero último, la tasa mensual de inflación fue 0,69 %, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue 0,36 %.

El aumento de la inflación en ese mes se explicó principalmente por incrementos en las tarifas de agua y, por factores de oferta, en los precios de algunos alimentos.

A su vez, las expectativas de inflación a 12 meses se incrementaron ligeramente, de 2,0 % en enero a 2,1 % en febrero, ubicándose alrededor del centro del rango meta de inflación.

El BCRP proyecta que tanto la inflación interanual, como la inflación sin alimentos y energía, se mantengan alrededor de 2 % en el horizonte de proyección.

Sin embargo, se prevé que la inflación se ubique transitoriamente en el tramo superior del rango meta en los siguientes meses por factores asociados a fenómenos climáticos, al aumento internacional de los precios de energía y a la interrupción en el suministro de gas natural y de Líquidos de Gas Natural (LGN), ocurrido en las últimas semanas en Lima y Callao.

"Todos estos factores tendrían un efecto temporal en la inflación", anotó el banco central.

También resaltó que la actividad económica se mantiene alrededor de su nivel potencial, y los indicadores adelantados a febrero siguen mostrando un buen desempeño.

No obstante, la mayoría de los indicadores de situación actual y de expectativas registraron una disminución, aunque permanecieron en el tramo optimista.

Recordó que el riesgo global ha aumentado debido al conflicto en el Medio Oriente, lo que se refleja en una mayor volatilidad de los mercados financieros y en un mayor precio internacional del petróleo.

En la sesión de directorio también se acordó una tasa de 2,25 % para depósitos overnight para el caso de las operaciones en moneda nacional del BCRP con el sistema financiero bajo la modalidad de ventanilla.

Para las operaciones de reporte directas de títulos valores y de moneda, y créditos de regulación monetaria, se acordó una tasa de 4,75 % anual para las primeras 10 operaciones en los últimos 3 meses, y la tasa de interés que fije el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias para las operaciones adicionales a estas 10 operaciones en los últimos 3 meses.

La próxima sesión del directorio en que se evaluará el Programa Monetario está programada para el 9 de abril.