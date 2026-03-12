Bangladés pide a EE. UU. una exención temporal para comprar petróleo ruso

El ministro de Finanzas y Planificación bangladesí, Amir Khasru Mahmud Chowdhury, informó de que la solicitud busca obtener un trato similar al concedido recientemente a la vecina India, a la que Washington permitió de forma excepcional la compra de crudo ruso varado en el mar para aliviar las tensiones de suministro derivadas de la escalada militar en el Golfo.

"Les transmitimos que, si a Bangladés también se le otorga esa oportunidad, supondría un apoyo fundamental para nuestra economía", afirmó Chowdhury en unas declaraciones publicadas este jueves por el diario Dhaka Tribune, detallando que la embajada estadounidense se ha comprometido a trasladar la petición a Washington.

Durante el encuentro, ambas delegaciones analizaron la volatilidad del mercado internacional de hidrocarburos y abordaron vías para expandir el comercio y la inversión bilateral, aunque el ministro descartó que se haya tomado ninguna decisión específica sobre un acuerdo comercial entre ambos países.

Cuestionado sobre el impacto prolongado de la crisis en Oriente Medio, Chowdhury aseguró que el Ejecutivo bangladesí está diseñando planes de contingencia para proteger el suministro nacional "ya sea en un escenario de guerra a corto, medio o largo plazo".

Para racionar las reservas de combustible frente a la escasez de suministro, Bangladés ya se ha visto forzado a ordenar el cierre temporal de las universidades y se enfrenta a severas restricciones de gas que amenazan con paralizar la operatividad del sector hostelero nacional.