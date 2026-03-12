Bélgica analizará si envía ayuda militar al golfo Pérsico

"Estoy absolutamente a favor. Tenemos que ayudar a un aliado", declaró este jueves el ministro en la emisora RTL.

El propio titular de Defensa reconoció que en el seno del Ejecutivo hay distintas opiniones sobre el asunto, pero señaló que apoyan esa dirección tanto el primer ministro, el nacionalista flamenco Bart de Wever, como el titular de Exteriores, el liberal Maxime Prèvot.

En cambio, se muestran reacios los cristianodemócratas y los socialistas flamencos, estos últimos en particular por la ausencia de una estrategia de salida del conflicto clara por parte de Estados Unidos e Israel, según la prensa belga.

"Algunos miembros del Gobierno discrepan, pero lo debatiremos en el Consejo de Ministros. Cuando socios en Oriente Medio son atacados por los ayatolás y los mulás y piden ayuda, la respuesta es sí", agregó.

Francken precisó que esa posible asistencia consistiría en ayudar a proteger infraestructuras en el golfo Pérsico de drones y misiles iraníes.