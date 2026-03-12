Bolsa mexicana cae 2,18 %, en sesión con fuertes pérdidas y roza piso de 66.000 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con fuertes pérdidas a nivel global, ante el incremento en la aversión al riesgo y señales de debilidad en el mercado de crédito, luego de que bancos importantes como Morgan Stanley y Deutsche Bank limitaron sus retiros ante muchas solicitudes de rescate en fondos de crédito privado", explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

La experta añadió que en México, el IPC "cerró la sesión con una pérdida de 2,18 % luego de dos sesiones de ganancias para llevar al índice a cerrar en su menor nivel desde el 8 de enero", cuando se apuntó 65.521,01 unidades.

Al interior del mercado mexicano, señaló Siller, "34 de las 35 principales emisoras registraron pérdidas en la sesión", resaltando: Grupo México (-4,78 %), Banco del Bajío (-4,61 %), Becle (-3,34 %), Banorte (-3,27 %) y Grupo Aeroportuario del Sureste (-3,22 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, apuntó que con el movimiento negativo de este día, el mercado mexicano acumula un rendimiento en lo que va del año del +2,76 %.

"El IPC terminó la jornada con una baja. A nivel empresarial, sólo 1 de las 35 emisoras terminó en terreno positivo", dijo Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,96 % frente al dólar, al cotizar en 17,84 unidades por billete verde, frente a los 17,67 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 242 millones de títulos por un importe de 25.433 millones de pesos (unos 1.425 millones de dólares).

De las 697 firmas que cotizaron en la jornada, 254 terminaron con sus precios al alza, 420 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 6,07 %; de la firma de materiales de construcción Grupo Lamosa (LAMOSA), con el 5,26 %, y de la cadena de hoteles Hoteles City Express (HCITY), con el 4,33 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de las aerolíneas Aeroméxico (AERO), con el -13,15 %; y Volaris (VOLAR A), con el -7,66 %, y de la cadena de supermercado Soriana (SORIANA B), con el -5,61 %.