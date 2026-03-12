Buscan a un exgeneral de EE.UU. desaparecido y vinculado a conspiraciones sobre los ovnis

El general de división retirado William Neil McCasland, de 68 años, fue visto por última vez el pasado 27 de febrero, cuando salió caminando por la mañana de su residencia en Albuquerque (Nuevo México), donde dejó su teléfono móvil, informó la Oficina del Sheriff de esa localidad, que ha pedido ayuda al FBI.

Los agentes emitieron una alerta al día siguiente de la desaparición, que se mantiene vigente, y han pedido a la comunidad que ofrezca cualquier detalle que pueda contribuir a la resolución del caso.

McCasland, graduado en ingeniería astronáutica, fue ingeniero jefe del programa del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) del Departamento de Defensa, director de programas especiales en el Pentágono y director del programa del proyecto de láser desde el espacio, una tecnología vinculada a sistemas de defensa antimisiles conocidos como 'guerra de las galaxias'.

También comandó el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en la Base Aérea Wright-Patterson, centro de teorías conspirativas que aseguran que la instalación alberga restos extraterrestres vinculados al mito de los fenómenos aéreos no identificados, u ovnis, de Roswell, a pesar de que el Gobierno de EE.UU. lo niega.

Según la descripción proporcionada por las autoridades, McCasland mide unos 1,80 metros, tiene cabello blanco y ojos azules.

También es un ávido amante de la naturaleza que suele practicar senderismo y es conocido por correr y montar en bicicleta en zonas elevadas cercanas a su residencia, así como en las montañas de Sandia, en Albuquerque.