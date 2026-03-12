Canciller chino habla con su par egipcio y pide "pulsar botón de pausa" en Oriente Medio

Durante la llamada, Wang señaló que China y Egipto, como "países responsables", abogan por resolver las cuestiones regionales mediante el diálogo y la consulta y se oponen al uso frecuente de la fuerza, según un comunicado difundido por la Cancillería china.

El jefe de la diplomacia china advirtió de que un conflicto prolongado solo provocará más sufrimiento para las poblaciones locales, dañará las economías de la región y socavará la seguridad regional e internacional.

Wang afirmó además que un alto el fuego inmediato constituye un "amplio consenso de la comunidad internacional" e instó a todas las partes a presionar para detener las operaciones militares y evitar que la situación continúe deteriorándose.

Por su parte, Abdelaty trasladó a Wang la "profunda preocupación" de Egipto por la escalada del conflicto y subrayó la necesidad de que todas las partes actúen con moderación para evitar una mayor desestabilización regional, según la versión difundida por Pekín.

La conversación se suma a la serie de contactos que Wang ha mantenido en los últimos días con ministros de Exteriores de varios países de Oriente Medio y de la comunidad internacional en el marco de los esfuerzos diplomáticos de Pekín para frenar la escalada.

La tensión en Oriente Medio se intensificó a finales de febrero tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, a los que Teherán respondió con ofensivas contra objetivos en países del Golfo y posiciones vinculadas a Washington.

En las últimas horas, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, afirmó que el estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor del 20 % del petróleo mundial, debe permanecer cerrado, una declaración que ha disparado el precio del crudo y ha agravado la volatilidad en los mercados energéticos internacionales.

El barril de Brent, de referencia en Europa, superó este jueves los 101 dólares tras subir más del 10 % en el escenario actual.