Casi el 60 % de los taiwaneses resistiría invasión china sin ayuda de EEUU, según encuesta

De acuerdo con este estudio, un 41,2 % de los consultados aseguró que "definitivamente" resistiría una invasión china y un 17,5 % que "probablemente" lo haría, mientras que un 21,7 % respondió que "definitivamente no" se opondría y otro 14,5 % indicó que "probablemente no" lo haría, informó la agencia CNA.

Ante el supuesto de una intervención militar estadounidense, el 56,5 % de los encuestados señaló que en ese caso también resistiría una invasión china, frente al 34,8 % que indicó que no lo haría.

La encuesta también mostró que el 53,5 % de los participantes respalda elevar el presupuesto de defensa de Taiwán hasta el 3 % del producto interior bruto (PIB), mientras que un 31,1 % se opone, y que el 69,5 % apoya la compra de armamento estadounidense.

En cuanto a la percepción internacional, alrededor del 34 % de los encuestados considera a Estados Unidos un país "fiable", una cifra inferior al 45 % registrado en 2021, mientras que la proporción de quienes consideran fiable a China aumentó del 11 % en 2025 al 17 %.

Los resultados del estudio fueron presentados en una conferencia organizada por la Academia Sinica en colaboración con el estadounidense Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS).

Según Wu Wen-chin, investigador del Instituto de Ciencias Políticas de la Academia Sinica, los taiwaneses siguen percibiendo a Estados Unidos como más fiable que China, pese al descenso registrado en los últimos años.

Pekín reclama la soberanía sobre la isla de Taiwán, que se autogobierna desde 1949, y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr su reunificación.

Estados Unidos, por su parte, es el principal proveedor de armas de la isla y mantiene una política de apoyo militar destinada a disuadir una posible invasión china.