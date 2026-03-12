China aprueba una ley para fomentar la "unidad étnica" entre sus grupos minoritarios

La llamada 'Ley para la promoción de la unidad y el progreso étnicos' se adoptó con un resultado de 2.756 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, durante la sesión plenaria celebrada en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, en la sesión de clausura de la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo).

Durante el proceso legislativo, el vicepresidente del Comité Permanente de la ANP, Li Hongzhong, afirmó que la norma pretende convertir en ley la política de "fomentar un fuerte sentido de comunidad para la nación china" y avanzar en la gestión de los asuntos étnicos "dentro del marco del Estado de derecho".

El analista Changhao Wei, del portal especializado NPC Observer, considera que esa formulación forma parte de la política impulsada en los últimos años por el presidente chino, Xi Jinping, para reforzar la integración de las minorías dentro de una identidad nacional común.

Según Wei, la ley está diseñada para "codificar la nueva ortodoxia de Xi para gobernar las minorías étnicas", una doctrina que busca reforzar la identificación de los ciudadanos con "una nación china unificada bajo el Partido Comunista Chino" (PCCh, gobernante).

Esta orientación pretende "no solo fortalecer el sentido de pertenencia a una nación china más amplia, sino también atenuar la expresión de otras identidades" que puedan considerarse competidoras desde la perspectiva oficial, según el analista.

Wei también destaca que el texto prevé reforzar la enseñanza del mandarín desde la educación infantil y establece que, cuando se utilicen lenguas minoritarias junto al chino estándar en espacios públicos, los caracteres chinos deben tener mayor visibilidad.

El texto incluye disposiciones para apoyar el desarrollo económico en regiones con una elevada presencia de minorías étnicas y para promover la "prosperidad común" entre los distintos grupos del país, con medidas relacionadas con infraestructuras, servicios públicos o desarrollo industrial.

Según Xinhua, legisladores chinos consideran que la norma puede ofrecer "garantías legales" para impulsar el desarrollo de estas regiones y reforzar la cohesión entre los distintos grupos étnicos del país.

La oenegé Chinese Human Rights Defenders (CHRD) denunció recientemente que cambios legales introducidos en China eliminan disposiciones que permitían utilizar lenguas minoritarias como idioma de enseñanza en las escuelas y consolidan una tendencia a sustituirlas por el mandarín como lengua principal de instrucción.

El borrador de la ley, cuya elaboración comenzó en 2023, incluye además disposiciones contra actos que "socaven la unidad étnica", entre ellos el terrorismo violento, el separatismo étnico o el extremismo religioso.

Para el académico Tursun Ebey, citado por Xinhua, la cohesión entre grupos étnicos constituye "la línea vital de todos los grupos" en la región occidental de Xinjiang, con numerosa presencia de minorías étnicas y en la que oenegés internacionales han denunciado abusos contra los derechos humanos y restricciones a la libertad religiosa.