China se opone a posibles "medidas arancelarias unilaterales" por parte de EE.UU.

Guo aseveró en una rueda de prensa que "la postura de China al abordar las cuestiones económicas y comerciales con Estados Unidos es coherente y clara".

Además de aclarar su "oposición" a las medidas unilaterales, añadió que "las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes y que ambos países deberían resolver las cuestiones pertinentes mediante consultas basadas en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo".

Estados Unidos anunció este miércoles el inicio de investigaciones comerciales contra varias economías, entre ellas México, China y la Unión Europea (UE), para determinar si sus políticas industriales y el exceso de capacidad productiva en el sector manufacturero afectan a la industria estadounidense.

Si las autoridades determinan que existen acciones que perjudican al comercio estadounidense, Washington podría imponer medidas como aranceles u otras restricciones comerciales.

Al respecto, Guo afirmó que el supuesto “exceso de capacidad” industrial chino es un falso argumento y que China se opone a que se utilice como pretexto para realizar maniobras políticas.

Las declaraciones de Estados Unidos y la respuesta china llegan en un momento marcado por la sexta ronda de negociaciones comerciales que está previsto que celebren ambos países a finales de esta semana en París, adelantó el diario hongkonés South China Morning Post, un extremo no confirmado por China.

Además, los dirigentes de las dos potencias, Xi Jinping y Donald Trump, se reunirán en Pekín a finales de mayo, en una visita anunciada por la Casa Blanca sobre la que Pekín todavía no se ha pronunciado específicamente.