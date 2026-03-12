Cuba agradece a China y Rusia su apoyo ante la escalada de tensión con Estados Unidos

Rodríguez refirió en redes sociales que en su conversación telefónica con el canciller chino, Wang Yi, intercambiaron sobre "la actual coyuntura regional e internacional, y la necesidad de defender la paz, el Derecho Internacional y la soberanía".

Subrayó que agradeció "los ofrecimientos de ayuda" de China a Cuba, así como los pronunciamientos de apoyo y solidaridad" de Pekín, que "revalidan el carácter especial de los lazos históricos entre ambos países socialistas".

"Reafirmamos la voluntad de continuar fortaleciendo nuestras relaciones y elevarlas a niveles superiores", añadió.

También informó que habló con el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, a quien expresó su gratitud por el "apoyo resuelto" que ha expresado "a la defensa de nuestra soberanía nacional y el derecho de Cuba a elegir su propio destino".

El ministro cubano indicó que dieron "continuidad" al intercambio de temas que abordaron durante su reciente visita a Moscú, "centrados en el impulso de los vínculos bilaterales en diferentes sectores".

Estos contactos de Cuba con China y Rusia, países con los que mantiene una tradicional alianza estratégica, política y económica, tienen como contexto la precaria situación económica de la isla, agravada por las presiones de Washington, particularmente el asedio petrolero que ha colocado al país al borde del colapso por falta de combustibles.