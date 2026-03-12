De la Sepertine Gallery a la Casa del Poema: cinco obras de Smiljan Radić, Pritzker 2026

A continuación, cinco edificios describen la obra de Smiljan Radić Clarke y ejemplifican su "originalidad radical" y una práctica de varias décadas "vinculada a la experimentación material", que le han hecho valedor del galardón más importante del mundo la arquitectura.

Se trata de una suerte de refugio, ubicado en pleno bosque, hecho con una combinación de hormigón y madera que favorece la reflexión. Según el comunicado del Premio Pritzker, "transforma el acto de habitar en uno de observación, introspección y quietud, produciendo un espacio que se siente protector". El interior está decorado con madera de bosque y cuenta con numerosos tragaluces que deja pasar la luz.

El pabellón efímero de la Serpentine Gallery está compuesto por una carcasa translúcida de fibra de vidrio, que parecía flotar sobre el césped de los Jardines de Kensington y que descansaba sobre una serie de inmensas piedras locales dispuestas en forma de anillo. La estructura, que parece a la vez frágil y robusta, antigua y moderna, estuvo inspirada en un cuento de Oscar Wilde.

El edificio se encuentra junto a la ribera de un río y destaca por encima de la ciudad. La fachada está formada por un revestimiento de policarbonato semitranslúcido en tono blanco que modula la luz y mejora el rendimiento acústico. Durante el día, el edificio filtra la luz para minimizar el deslumbramiento y por la noche,irradia un resplandor luminoso.

El arquitecto evidencia con esta obra cómo la arquitectura pública puede "lograr presencia sin monumentalidad, estructurada sin exceso y luminosa sin ostentación", señala la organización.

Radić apuesta por una intervención invisible, que ocurre principalmente bajo la superficie. El arquitecto diseñó una nueva galería subterránea bajo el patio existente. La luz se filtra desde arriba y la circulación sigue un descenso controlado. La arquitectura no compite con los artefactos, sino que apoya la relación entre pasado y presente de la muestra utilizando sección, volumen y sombra.

Situado a los pies de la Cordillera de los Andes, y rodeado por una ondulada topografía de viñedos, el imponente edificio de la bodega ViK diseñado por Radić consigue disolverse en la escala del valle en vez de elevarse por encima de las plantación.

En su interior, el espacio combina la producción de vino con las zonas de almacenamiento y de restauración en una secuencia espacial continua. Construida en hormigón, la cubierta está ideada para aprovechar la luz natural. La entrada es una imponente pasarela rodeada de agua y piedras que evocan un jardín japonés y que fue creada junto a su mujer, la escultora Marcela Correa.