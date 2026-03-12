Delcy Rodríguez se reúne con autoridades de Repsol para afianzar su agenda energética

En una transmisión, el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) informó que Rodríguez se reunió en Caracas con Francisco Gea Pascual de Riquelme, director general de Exploración y Producción y miembro del Comité Ejecutivo de Repsol.

Al encuentro asistió la nueva ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, cargo que venía desempeñando Delcy Rodríguez desde agosto de 2024. También estuvo el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón Pérez, y otras autoridades, según VTV.

"Destacamos que, en este escenario energético, PDVSA y Repsol son socios estratégicos con más de tres décadas de trabajo de forma continua", indicó el canal estatal, sin proporcionar más detalles sobre la reunión.

VTV subrayó que la apuesta de Venezuela es "convertirse en una potencia exportadora, petrolera y gasífera junto a hermanas naciones".

"Una asociación energética que actúa como puente estratégico, comercial, entre Europa y Venezuela con ventajas ampliamente competitivas que se abren a un mercado global", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En febrero, Repsol informó que se estaba preparando para "restablecer y reanudar" las operaciones diarias en Venezuela tras haber recibido las licencias que le permiten operar en el país, según dijo entonces el consejero delegado de la petroquímica, Josu Jon Imaz.

En este sentido, Imaz señaló que la primera contribución será continuar suministrando gas, necesario para el sistema eléctrico venezolano, y al mismo tiempo incrementar su elaboración.

Respecto a la producción de petróleo, dijo que van a restaurar las actividades normales, que incluye involucrar a su equipo en las operaciones, "invirtiendo en la renovación de las instalaciones de producción, como bombas u otras".

Imaz participó el pasado 9 de enero en una reunión celebrada en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, varios miembros de su gabinete y representantes de casi una veintena de petroleras.

En esa reunión, Imaz expresó al mandatario de EE.UU. que la empresa española está preparada para "invertir con fuerza en Venezuela" y para multiplicar por tres su producción de crudo en el país suramericano, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

El pasado enero, semanas después del ataque estadounidense en el país, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad la reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por Rodríguez para incentivar la inversión extranjera.