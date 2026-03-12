Denuncian la ampliación "arbitraria" de plazo en caso de activista de DDHH de El Salvador

Ivania Cruz, abogada de Unidehc que se encuentra asilada en España, indicó en un video compartido hoy que "se ha existido una prórroga en el caso, específicamente en el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado, lo cual denunciamos y condenamos".

Afirmó que Zavala sigue "injustamente detenido, sin poderle garantizar un proceso justo".

Rudy Joya, también abogado de Unidehc, sostuvo que la Fiscalía ha pedido 6 meses más de plazo de instrucción "con la excusa de que es un caso complejo".

"Basta de dilatar el proceso, la Fiscalía no tiene ni una tan sola prueba de los delitos que se le acusan", sostuvo Joya.

Zavala y los habitantes de la comunidad La Floresta, cumplieron a finales de febrero un año de detención en un proceso en el que la Fiscalía acusa a estas personas de comercializar "irregularmente parcelas o lotificaciones" y de promover "la usurpación de la propiedad" en una localidad de San Juan Opico.

Antes de su detención, Zavala era portavoz de Unidehc, que brinda asistencia legal a personas que denuncian detenciones arbitrarias y otros atropellos en El Salvador en el marco de un régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022.

De acuerdo con organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales, antes de esta última detención, Zavala ya había estado encarcelado por trece meses, hasta que en marzo de 2023 fue declarado inocente.

Allí "fue testigo de una serie de abusos, torturas y actos de corrupción cometidos en el sistema penitenciario salvadoreño", que posteriormente denunció formalmente.

Recientemente, la organización Amnistía Internacional (AI) urgió al Estado de El Salvador garantizar la integridad de Zavala y de los habitantes de la comunidad La Floresta, en la localidad de San Juan Opico en el central departamento de La Libertad.