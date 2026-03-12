Doce casos de listeria con dos muertes por productos de una charcutería del sur de Francia

Esos dos fallecimientos se dieron en personas de más de 75 años que tenían otros factores de morbilidad, precisaron en un comunicado los Ministerios de Agricultura y de Sanidad.

A partir de las sospechas sobre los productos de la empresa Drôme Ardèche Tradition, detectadas el pasado 24 de febrero, los servicios sanitarios procedieron a un control y se decretó la suspensión de su actividad, al tiempo que se retiraron sus productos de charcutería del mercado.

Los análisis del Centro Nacional de Referencia para la listeria, el Instituto Pasteur, confirmaron este martes la presencia de bacterias de listeria similares a las que se habían encontrado en los enfermos, lo que permitió establecer la relación causa-efecto.

Los doce casos se registraron entre septiembre de 2025 y enero de este año y eran personas que tenían una edad mediana de 81 años, es decir, que la mitad estaban por debajo y la otra mitad por encima de esa cifra.