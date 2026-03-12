Ecuador desarticula una organización que enviaba droga a Canadá, Rusia y Países Bajos

Explicó que establecieron un centro de mando con apoyo de la Policía canadiense y europea, desde el que se llevó la operación denominada 'Bremen', en la que lograron detener a "27 personas vinculadas al narcotráfico, al grupo de los Lagartos, trabajando en conjunto con la mafia albanesa".

"Estas personas, que es la estructura completa que se logró detener el día de hoy, tenía un 'modus operandi', contaminar contenedores que iban a Países Bajos, a Rusia y a Canadá", dijo a la prensa al señalar que las operaciones se realizaron en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí y Chimborazo.

La investigación llevó alrededor de 20 meses y también se realizó en otros países "donde también se está desarticulando a quienes recibían la droga en el exterior", dijo.

De acuerdo a Reimberg, la organización captaba gente vinculada a los puertos, a la seguridad, a los transportistas, "era el círculo logístico completo quienes operaban y llevaban a cabo esta contaminación" de contenedores de varias compañías, entre ellas de material aurífero y bananero.

Aclaró que la estructura no solo contaminaba los contenedores en los puertos sino también en las rutas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo a datos oficiales.