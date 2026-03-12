EE.UU y Burkina Faso discuten relanzar la cooperación bilateral tras una etapa de tensión

"Debemos aprender del pasado, avanzar, reconstruir la confianza y cooperar en asuntos que nos conciernen a todos", declaró Checker a Traoré al término de la reunión celebrada el miércoles por la noche.

El funcionario estadounidense indicó que tuvo un intercambio "muy constructivo" con el ministro burkinés, a quien transmitió el deseo de "relanzar las relaciones entre ambos países y colaborar en temas de interés común".

Ambos abordaron cuestiones relacionadas con la lucha contra el terrorismo, el levantamiento de la suspensión de las exportaciones de armas a Burkina Faso y el comercio bilateral.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Burkina Faso dijo acoger con satisfacción el nuevo enfoque de Estados Unidos y afirmó que los intereses de ambos países convergen.

"Estados Unidos quiere proteger sus fronteras, al igual que Burkina Faso; Estados Unidos quiere proteger a sus ciudadanos, y Burkina Faso también quiere garantizar la seguridad de los suyos; Estados Unidos busca alianzas que beneficien a todos, que es lo que también defendemos. Compartimos las mismas preocupaciones", declaró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, insistió ante su homólogo estadounidense en que los países de la zona "no son lugares que simplemente esperan ayuda".

Antes de visitar Burkina Faso, Checker estuvo en Níger y Mali. Según las autoridades estadounidenses, esta gira tiene como objetivo acercar a Washington a la Confederación de Estados del Sahel.

Nombrado el 6 de enero, Checker fue encargado de revitalizar las relaciones entre Washington y los países de la Confederación de Estados del Sahel (CSA), que incluye Mali, Níger y Burkina Faso, dirigidos todos por juntas golpistas.

Las relaciones entre EE.UU. y Burkina Faso han vivido etapas tensas en los últimos años. En febrero de 2023, durante una rueda de prensa en Uagadugú, el entonces subsecretario de Estado para África Occidental, Michael Heath, declaró que "Estados Unidos no suministra armas a un gobierno militar".

Posteriormente, el 3 de abril de 2025, ante el Comité del Senado de EE.UU., el general Michael Langley, entonces comandante del AFRICOM estadounidense, dijo que los recursos minerales de Burkina Faso, así como ciertos ingresos procedentes de la cooperación con China, no benefician a la población, sino que sirven para proteger al "régimen en el poder".

"Es muy doloroso ver cómo un hombre negro es utilizado para luchar contra otro hombre negro, porque esto no ha comenzado ahora. Tiene que parar porque es muy peligroso. (...) Debería avergonzarse, disculparse y retractarse. (...) La juventud africana lo ha comprendido: esta manipulación ya no funcionará", lamentó posteriormente el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré.